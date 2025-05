EC-Karte in Krankenhaus geklaut: Wer kennt diesen dreisten Dieb?

Der Tatverdächtige soll im Anschluss an den Diebstahl in Oranienburg nach Berlin gefahren sein. © Polizeidirektion Nord

Zu diesem Zweck hat die Behörde Überwachungsaufnahmen des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

Demnach soll der Diebstahl der Geldkarte am 28. Juli 2024 in einem Aufenthaltsraum der Klinik erfolgt sein.

Noch am selben Tag hob der gesuchte Mann gegen 11.30 Uhr insgesamt 1000 Euro an einem Geldautomaten in Oranienburg ab. Anschließend machte er sich auf den Weg nach Berlin.

Hier setzte der Tatverdächtige gegen 12.15 Uhr die Karte erneut ein - zunächst an einem Automaten am U-Bahnhof Weinmeisterstraße, wo er Waren für 2,50 Euro kaufte, bevor er gegen 13.45 Uhr an einem Tabakautomaten in der Nähe des Hauptbahnhofes die EC-Karte noch einmal mit mehr als 130 Euro belastete.

Bei seinem "Raubzug" wurde er sowohl durch die Videoüberwachung im Bahnhof Oranienburg als auch in der Umgebung des Berliner Hauptbahnhofes gefilmt.