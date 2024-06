EC-Karte kam per Post nicht an: Polizei sucht nach Betrüger

Die Polizei sucht in Brandenburg und Hamburg nach diesem Mann. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein Mann aus Hamburg im Oktober vergangenen Jahres eine Girokarte zu seinem Bankkonto beantragt.

Diese sollte ihm per Post gesendet werden. Doch weder Karte noch PIN kamen jemals bei ihm an.

Dann der Schreck: Der Mann bemerkte, dass an verschiedenen Geldautomaten zehnmal Geld von seinem Konto abgebucht worden war - achtmal in Potsdam und zweimal in Hamburg.

Der entstandene Schaden: etwa 7500 Euro. Von einer Abbuchung vom 6. November vergangenen Jahres, um 17.17 Uhr, liegen Bilder einer Überwachungskamera vor. Damals buchte der Tatverdächtige 1000 Euro ab.

Die Kriminalpolizei fragt: