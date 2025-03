Ehemann nach versuchter Tötung in Gera gesucht: "Bitte begeben Sie sich nicht in eigene Gefahr"

Gera - Zu einem versuchten Tötungsdelikt ist es am Sonntag in Gera gekommen. Eine Frau wurde mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Die Kriminalpolizei (Kripo) geht mit einer Fahndung an die Öffentlichkeit! Gesucht wird der Ehemann der Geschädigten.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, dauern die Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter weiterhin an. Aktuell würden sich die Hinweise verdichten.

"Sollten sie Herrn Kakiashvili antreffen oder Hinweise zu dessen aktuellen Aufenthalt geben können, so informieren Sie bitte umgehend die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234 - 1465) oder jede andere Polizeidienststelle. Bitte begeben Sie sich nicht in eigene Gefahr", so die Beamten.

Wie aus vorherigen Angaben der Polizei hervorging, kam es am Sonntag, kurz nach 10 Uhr, in einer Straßenbahnlinie im Bereich Haltestelle Gera "Grüner Weg", zu einem versuchten Tötungsdelikt. "Nach aktuellen Informationen wurde eine 46-jährige Frau von einem Mann mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet", hieß es.