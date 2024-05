27.05.2024 14:50 Einbrecher flüchtete mit der Tram: Wer kennt diesen Mann?

Er brach in ein Haus in Cottbus ein und machte sich dann mit der Tram aus dem Staub: Nun fahndet die Polizei in Brandenburg nach dem Tatverdächtigen.

Von Christoph Carsten

Cottbus - Er brach in ein Einfamilienhaus in Cottbus ein und machte sich dann mit der Tram aus dem Staub: Nun fahndet die Polizei in Brandenburg nach dem Tatverdächtigen. Die Polizei Brandenburg fragt: Wer kennt diesen Mann? © Polizei Brandenburg (Bildmontage) Laut Behördenangaben überraschten die Bewohner des Hauses an der Madlower Hauptstraße den Einbrecher am 7. Dezember 2023 bei seiner Tat, als sie gegen 17.20 Uhr nach Hause zurückkehrten. Der bislang unbekannte Mann ergriff die Flucht und nahm wenig später die Straßenbahn der Linie 3. Doch der Ganove hatte Pech: Eine Überwachungskamera zeichnete ihn während der Fahrt auf. Da der Mann im Zuge der bisherigen Ermittlungen noch nicht identifiziert werden konnte, veröffentlicht die Polizei das Bildmaterial und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Fahndung Bedrohung und Erpressung im U-Bahnhof: Wer kennt diesen Messer-Mann Die Kriminalpolizei fragt: Wer erkennt die abgebildete Person?

Wer kann Hinweise zur Identität oder dem gegenwärtigen Aufenthaltsort des Mannes geben? Könnt Ihr helfen? Dann meldet Euch unter der Telefonnummer 0355 4937 1227 bei der Polizei. Alternativ könnt Ihr auch das Hinweisportal im Netz nutzen: polbb.eu/hinweis.

Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)