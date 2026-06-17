Er ejakulierte mitten im Laden auf fremde Frau: Wer kennt diesen Mann?

Magdeburg - Ekel-Aktion in Magdeburg ! Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, dem sexuelle Nötigung vorgeworfen wird.

Dieser Mann ejakulierte in einem Geschäft auf eine fremde Frau - wer erkennt ihn? © Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg

Bereits am 7. Februar betrat der Unbekannte gegen 15 Uhr ein Einzelhandelsgeschäft und hielt sich in der Nähe einer fremden Frau auf.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, masturbierte er in ihrer Nähe und ejakulierte auf die Kundin, bevor er anschließend davonrannte.

Die Beamten suchten bereits umfangreich nach dem Ekelpaket, konnten es aber noch nicht auffinden.

Die Polizei sicherte und veröffentlichte nun Aufnahme der Überwachungskamera und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.