Gefahr für seine Mitmenschen! Verurteilter Mörder aus Gefängnis abgehauen
Peine - Seit Dienstagnachmittag fahndet das Landeskriminalamt Niedersachsen nach einem gefährlichen Häftling: Der Mann ist bei einem Freigang abgehauen.
Gegen 15 Uhr war der 46-jährige Benjamin Fricke gemeinsam mit einem Betreuer auf einem Freigang im Bereich Peine-Vöhrum.
Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) erfuhr, war Fricke mit seinem Begleiter zu Besuch bei seiner Mutter.
In der nahegelegenen Garage gelang es ihm, sich von dem JVA-Mitarbeiter zu trennen, sein dort abgestelltes Motorrad anzulassen und damit davonzufahren. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Es war demnach bereits der 38. Begleitausgang für den 46-Jährigen seit September 2023. Alle vorherigen Ausgänge liefen problemlos ab.
Der Sträfling sitzt im Gefängnis in Peine eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und versuchter schwerer Vergewaltigung ab, teilte das Landeskriminalamt Niedersachsen am Mittwochabend mit. Er ist seit Oktober 2010 in Haft.
Polizei warnt: Bei Sichtung des Häftlings 110 wählen!
Die Beamten bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe und beschreiben den Häftling wie folgt:
- 192 cm groß
- etwa 130 kg schwer
- kräftige Statur
- Kurzhaarschnitt
- sogenannter Ducktailbart
- trug eine schwarze Motorradjacke, schwarzes T-Shirt mit dem Schriftaufdruck "Metallica" in silber-grüner Schrift (s. Bild), schwarze Cargohose und schwarze Schuhe
Das abgebildete Foto wurde am Tag seines Verschwindens aufgenommen und ist somit aktuell. Er ist auf seinem schwarz-orangen Motorrad KTM Duke 200 mit dem amtlichen Kennzeichen BS-XY 46 unterwegs und könnte sich vermutlich im Raum Peine oder Kassel aufhalten.
Die Polizei ermahnt, dass womöglich Gefahr von Benjamin Fricke ausgehen könnte. Passanten sollten sich ihm deshalb nicht nähern, sondern sofort die 110 rufen.
Originalmeldung von 19.37 Uhr, zuletzt aktualisiert um 20.10 Uhr.
Titelfoto: Landeskriminalamt Niedersachsen