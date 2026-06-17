Gefahr für seine Mitmenschen! Verurteilter Mörder aus Gefängnis abgehauen

Peine - Seit Dienstagnachmittag fahndet das Landeskriminalamt Niedersachsen nach einem gefährlichen Häftling: Der Mann ist bei einem Freigang abgehauen.

Der Häftling Benjamin Fricke (46) ist aus dem Gefängnis in Peine geflohen. © Landeskriminalamt Niedersachsen

Gegen 15 Uhr war der 46-jährige Benjamin Fricke gemeinsam mit einem Betreuer auf einem Freigang im Bereich Peine-Vöhrum.

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) erfuhr, war Fricke mit seinem Begleiter zu Besuch bei seiner Mutter.

In der nahegelegenen Garage gelang es ihm, sich von dem JVA-Mitarbeiter zu trennen, sein dort abgestelltes Motorrad anzulassen und damit davonzufahren. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Es war demnach bereits der 38. Begleitausgang für den 46-Jährigen seit September 2023. Alle vorherigen Ausgänge liefen problemlos ab.

Der Sträfling sitzt im Gefängnis in Peine eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und versuchter schwerer Vergewaltigung ab, teilte das Landeskriminalamt Niedersachsen am Mittwochabend mit. Er ist seit Oktober 2010 in Haft.