Unbezahlter Tankstopp an A24: Wer kennt diesen Motorradfahrer?

Walsleben - Wer kennt diesen Mann? Mit Fotos fahndet die Polizei nach einem Motorradfahrer, der an einer Tankstelle an der A24 aufgefallen sein soll.

Wer kann Angaben zu diesem Mann machen? © Polizei Brandenburg

Der Mann hatte am 28. Mai 2025 gegen 18.30 Uhr an der Raststätte Walsleben/West sein schwarzes Motorrad betankt. Anschließend ging er in den Verkaufsraum, kaufte dort noch einige Artikel und verließ danach die Tankstelle.

Das Problem: Die Tankfüllung blieb unbezahlt. Ob der Fahrer die Bezahlung schlicht vergessen hat oder bewusst davonfuhr, wird derzeit ermittelt.

Da die bisherigen Nachforschungen nicht zum Erfolg führten, hat die Polizei nun Fotos des Mannes veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer erkennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?