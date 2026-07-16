Er schnappte sich Schmuck und verletzte eine Mitarbeiterin: Polizei sucht diesen Räuber

Berlin - In einem Berliner Einkaufszentrum soll ein Mann in einem Juweliergeschäft Schmuck eingesteckt und anschließend eine Mitarbeiterin verletzt haben. Jetzt fahndet die Polizei mit Bildern nach dem mutmaßlichen Räuber.

Wer kennt den Mann auf den Fahndungsbildern? © Polizei Berlin

Der bislang Unbekannte soll am 7. März 2026 gegen 15 Uhr den Laden "East-Jewellery" im Eastgate in Marzahn betreten haben.

Dort soll er eine Vitrine geöffnet und Schmuck herausgenommen haben. Als eine Verkäuferin ihn daraufhin ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Verkäuferin wurde dabei leicht im Gesicht und am Oberkörper verletzt.

Kurz darauf ergriff der mutmaßliche Räuber die Flucht.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe: Wer kennt den Mann auf den Fahndungsbildern oder kann Hinweise zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort geben?