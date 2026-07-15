Großeinsatz nach Schüssen in Würzburg beendet: Polizei fahndet weiter nach Mann mit Waffe
Von Irena Güttel und Sophia-Caroline Kosel
Würzburg - Die Polizei fahndet in Würzburg weiter nach einem Mann mit Waffe, hat den Großeinsatz inzwischen aber beendet.
Ersten Erkenntnissen nach handele es sich um eine Beziehungstat, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken auf seinem WhatsApp-Kanal mit. Es seien weiter uniformierte und zivile Sicherheitskräfte unterwegs, um für die Sicherheit der Menschen zu sorgen.
Zeugen hatten die Polizei am Dienstagabend gerufen, weil ihren Angaben nach ein Mann aus einer Waffe geschossen haben soll.
Die Schüsse mit scharfer Munition seien in die Luft gegangen und auch auf Gebäudewände sowie die Tür eines Wohnhauses abgefeuert worden, hieß es von der Polizei. Es sei niemand verletzt worden.
Der Verdächtige entfernte sich nach Angaben der Polizei danach in unbekannte Richtung. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften sicherte den Tatort und fahndete mit Hochdruck nach dem Verdächtigen.
Mann mit schwarzer Jacke und weißer Hose gesucht
Zudem werden Zeugen gesucht. Allerdings betonte ein Sprecher der Polizei, dass man den Mann nicht ansprechen solle. "Abstand halten und uns unmittelbar anrufen - wir kommen sofort", sagte er. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:
- weiße Hose
- schwarze Kapuzenjacke
- Sonnenbrille
Hinweise werden unter der Rufnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.
Erstmeldung vom 15. Juli um 7.13 Uhr; Update um 8.55 Uhr.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa