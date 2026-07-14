Falsche Mitarbeiter überwältigen Rentnerin in Wohnung: Polizei bittet um Hinweise

Henningsdorf - Rund sieben Monate nach einem Überfall auf eine Rentnerin in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Mit einem Phantombild sucht die Polizei nach einem der beiden Verdächtigen. © Bernd Weißbrod/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Laut Angaben der Behörde vom Dienstag gaben sich am 20. Januar 2026 zwei Männer an der Wohnung einer 67-Jährigen als Mitarbeiter der örtlichen Wohnungsgenossenschaft aus.

Sie behaupteten, dass sie in der Wohnung einen Wasserschaden untersuchen müssten.

Einer der beiden hielt die 67-Jährige gewaltsam im Badezimmer fest, während der andere die Wohnung durchsuchte. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des auf dem Phantombild dargestellten Mannes.