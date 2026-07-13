Gauner-Duo beklaut Rentnerin, die Spur führt nach Berlin: Wer kennt diesen Mann?

Hennigsdorf (Oberhavel) - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach zwei Männern, die eine Rentnerin in Hennigsdorf ausgeraubt haben sollen.

Die Polizei Brandenburg fahndet mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Räuber. © Sven Kaeuler/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Zu diesem Zweck hat die Behörde ein sogenanntes Phantombild veröffentlicht, das nach den Angaben der Geschädigten entstanden ist und einen der Tatverdächtigen zeigt.

Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 10. April 2026. Das Gauner-Duo habe gegen 19 Uhr bei der 86-Jährigen geklingelt, die in einem Mehrfamilienhaus lebt.

Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, gaben sich die Räuber als Mitarbeiter eines Energiekonzerns aus und verschafften sich unter dem Vorwand, die Steckdosen überprüfen zu müssen, Zugang zur Wohnung der Rentnerin.

Während einer der Männer die betagte Dame ablenkte, durchsuchte der zweite die Räume und stahl dabei eine Geldkassette, ein Sparbuch, Schmuck und ein Testament.

Kurioserweise wurden die geleerte Geldkassette, das Sparbuch sowie das Testament später in einem Mülleimer in Berlin-Charlottenburg entdeckt und der Eigentümerin zurückgegeben. Dennoch entstand der Seniorin ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.