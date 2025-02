Er soll Frau sexuell genötigt haben: Gesuchter Mann stellt sich der Polizei!

Die Fahndung ist damit beendet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellte sich der gesuchte Mann wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Bilder einer Überwachungskamera.

Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach dem Mann. © Polizei Brandenburg/Polizeidirektion West

Es begann zunächst harmlos: Der Polizei zufolge stiegen beide am 17. Januar gegen 23.30 Uhr an der Haltestelle S-Bahnhof Potsdam-Babelsberg in den 693er. Schon im Bus versuchte der Gesuchte mit Gesten auf sich aufmerksam zu machen.

Die beiden stiegen an der Haltestelle Schilfhof im Ortsteil Schlaatz aus - dann kam es zur Attacke. Er griff die Frau an, riss sie zu Boden und soll versucht haben, mit seiner Hand in den Intimbereich der Frau zu fassen.

Die 53-Jährige aber zückte ein Messer und konnte damit Weiteres verhindern. Laut Polizei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Als die Frau um Hilfe schrie, ergriff der Mann schließlich die Flucht.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung und sucht nun nach dem unbekannten Mann.