Er soll Rentner ins Gleisbett geschubst haben: Gesuchter in U-Haft!

Wie die Polizei mitteilte, ist der Gesuchte am heutigen Mittwoch von Einsatzkräften in Berlin-Neukölln in einem Wohnhaus in der Mareschstraße gegen 13.40 Uhr festgenommen worden.

Der gegen den 36-Jährigen vorliegende Haftbefehl wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung wurde vollstreckt. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft.