Er soll Schlafenden auf U-Bahnhof getreten und verletzt haben: Wer kennt diesen Mann?

Der zuvor Schlafende wurde verletzt und hatte eine Platzwunde am Kopf, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Wie die Beamten am heutigen Mittwoch mitteilten, soll sich die Tat am 27. November vergangenen Jahres, einem Montag, auf dem Bahnsteig der Linie U2 am Potsdamer Platz ereignet haben.

Hinweise nimmt der Polizeiabschnitt 28 der Direktion 2 (West) in Alt-Moabit 145, 10557 Berlin im Ortsteil Moabit, unter der Telefonnummer 030/4664228 und unter 030/4664700 oder per E-Mail entgegen. Ebenso können Hinweise an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.