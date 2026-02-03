Er wollte einkaufen gehen: Mann im Landkreis Leipzig bedroht und ausgeraubt

Bennewitz - Er wollte gerade einkaufen gehen, als ein 22-Jähriger am frühen Dienstagmorgen im Landkreis Leipzig von zwei Personen überfallen und ausgeraubt wurde.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Der Mann war gegen 6.10 Uhr auf der Leipziger Straße in Bennewitz unterwegs, als die zwei Männer ihn ansprachen, erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter.

Diese nahmen ihm im weiteren Verlauf erst sein Portmonee weg und drohten dem 22-Jährigen dann Gewalt an, sollte er nicht weitere Wertgegenstände herausrücken.

Im Anschluss flüchteten die Täter in östliche Richtung und konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Die beiden konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1

circa 20 bis 30 Jahre alt

circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß

schlanke Gestalt

Bekleidung: schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle Hose, weiße Schuhe

Person 2