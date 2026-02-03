Er wollte einkaufen gehen: Mann im Landkreis Leipzig bedroht und ausgeraubt
Bennewitz - Er wollte gerade einkaufen gehen, als ein 22-Jähriger am frühen Dienstagmorgen im Landkreis Leipzig von zwei Personen überfallen und ausgeraubt wurde.
Der Mann war gegen 6.10 Uhr auf der Leipziger Straße in Bennewitz unterwegs, als die zwei Männer ihn ansprachen, erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter.
Diese nahmen ihm im weiteren Verlauf erst sein Portmonee weg und drohten dem 22-Jährigen dann Gewalt an, sollte er nicht weitere Wertgegenstände herausrücken.
Im Anschluss flüchteten die Täter in östliche Richtung und konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden.
Die beiden konnten wie folgt beschrieben werden:
Person 1
- circa 20 bis 30 Jahre alt
- circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß
- schlanke Gestalt
- Bekleidung: schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle Hose, weiße Schuhe
Person 2
- circa 1,70 Meter groß
- schlanke Gestalt
- Bekleidung: dunkle Mütze, dunkle Jacke, helle Jogginghose, dunkle Turnschuhe
Kommt Euch die Beschreibung bekannt vor, oder habt Ihr möglicherweise Informationen zur Tat? Mit Hinweisen könnt Ihr Euch an die Kriminalpolizei Leipzig unter der Tel. 0341/96646666 oder die Kriminalaußenstelle Grimma unter der Tel. 03437/70890 wenden.
