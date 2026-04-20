20.04.2026 17:09 Er wollte in mehrere Häuser einbrechen: Wer erkennt diesen Mann?

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Bereits im Januar versuchte ein Mann, in ein Magdeburger Wohnhaus einzubrechen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Übeltäter.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Bereits im Januar versuchte ein Mann, in mehrere Wohnhäuser im Magdeburg einzubrechen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Übeltäter. Dieser Mann versuchte im Januar in mehrere Häuser einzubrechen. © Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg Am 12. Januar versuchte ein unbekannter Mann in der Halberstädter Chaussee im Stadtteil Sudenburg demnach gewaltsam in mehrere Wohnhäuser einzubrechen, was ihm glücklicherweise misslang. Der Unbekannte war mit einem silbernen VW mit dem ausländischen Kennzeichen "SUT - 301" unterwegs, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Die Polizeibeamten veröffentlichten nun Fotos des Mannes sowie seines Autos und bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der Gauner war mit einem silbernen VW unterwegs. © Polizeirevier Magdeburg Erkennt Ihr das Auto oder den Mann auf den Bildern? Hinweise nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter 0391/546-3295 oder per E-Revier entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg