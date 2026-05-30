Nach Anschlägen auf Parteibüros: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Flensburg - Nach mehreren Sachbeschädigungen und versuchten Brandstiftungen an Parteibüros in Flensburg an Ostern hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Die Polizei fahndete mit diesen Fotos nach dem tatverdächtigen Mann. © Polizeidirektion Flensburg

Durch eine Öffentlichkeitsfahndung seien mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die die Ermittler zu einem 40-Jährigen geführt hätten, teilte die Polizei mit.

Bei einer Durchsuchung an der Wohnanschrift des Mannes seien Beweismittel gefunden und sichergestellt worden. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände sowie die weiteren Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an.

Am Osterwochenende waren im Zentrum von Flensburg etliche Parteibüros beschädigt worden. Betroffen waren die Büros der Parteien CDU, SPD, Linke, Grüne und SSW.

Nach Angaben der SPD wurden Deutschlandflaggen mit Lackfarbe aufgesprüht und an einigen Fassaden rechtsextreme Sticker angebracht. Auch Molotow-Cocktails mit mutmaßlichem Brandbeschleuniger wurden nach Polizeiangaben gefunden.