Tödliche Attacke in Bremen: Foto-Fahndung nach mutmaßlichem Täter

Bremen - Nach dem gewaltsamen Tod eines 25-jährigen Mannes in der Bremer Bahnhofsvorstadt hat die Mordkommission erste Ermittlungsergebnisse vorgelegt – und fahndet jetzt mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter.

Die Mordkommission fahndet mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter. © Fotomontage: Polizei Bremen

Der junge Mann war am 26. Mai 2026 gegen 20.15 Uhr von einem Passanten an der Haltestelle Falkenstraße entdeckt worden. Er lag dort bewusstlos und mit einer schweren Kopfplatzwunde auf dem Boden. Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen in ein Bremer Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Trotz aller Bemühungen erlag er in der vergangenen Woche seinen schweren Verletzungen. Wie die Ermittler nun mitteilen, konnte die Mordkommission den Tathergang weitgehend rekonstruieren.

Demnach wurde der 25-Jährige von einem bislang unbekannten Mann geschlagen. Durch den Angriff stürzte das Opfer zu Boden und zog sich dabei die lebensgefährliche Kopfverletzung zu, an deren Folgen es später starb. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der mutmaßliche Täter unmittelbar vor der Tat noch an der Haltestelle Falkenstraße auf. Anschließend flüchtete er in Richtung Daniel-von-Büren-Straße.

Bereits vergangene Woche bat die Polizei um Hinweisen von Zeugen, indem eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters veröffentlicht wurde. Jetzt gaben die Ermittler noch weitere Details zum Aussehen des Mannes bekannt und hoffen auch durch die Veröffentlichung von Fotos auf weitere Hinweise.