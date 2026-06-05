Tödliche Attacke in Bremen: Foto-Fahndung nach mutmaßlichem Täter
Bremen - Nach dem gewaltsamen Tod eines 25-jährigen Mannes in der Bremer Bahnhofsvorstadt hat die Mordkommission erste Ermittlungsergebnisse vorgelegt – und fahndet jetzt mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter.
Der junge Mann war am 26. Mai 2026 gegen 20.15 Uhr von einem Passanten an der Haltestelle Falkenstraße entdeckt worden. Er lag dort bewusstlos und mit einer schweren Kopfplatzwunde auf dem Boden. Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen in ein Bremer Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.
Trotz aller Bemühungen erlag er in der vergangenen Woche seinen schweren Verletzungen. Wie die Ermittler nun mitteilen, konnte die Mordkommission den Tathergang weitgehend rekonstruieren.
Demnach wurde der 25-Jährige von einem bislang unbekannten Mann geschlagen. Durch den Angriff stürzte das Opfer zu Boden und zog sich dabei die lebensgefährliche Kopfverletzung zu, an deren Folgen es später starb. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der mutmaßliche Täter unmittelbar vor der Tat noch an der Haltestelle Falkenstraße auf. Anschließend flüchtete er in Richtung Daniel-von-Büren-Straße.
Bereits vergangene Woche bat die Polizei um Hinweisen von Zeugen, indem eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters veröffentlicht wurde. Jetzt gaben die Ermittler noch weitere Details zum Aussehen des Mannes bekannt und hoffen auch durch die Veröffentlichung von Fotos auf weitere Hinweise.
Tödlicher Angriff in Bremen: Ermittler bitten um Hinweise
Der Gesuchte wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß beschrieben. Er soll dunkle Haare haben und trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt mit dem Schriftzug "Los Angeles" auf der Brust sowie weiteren Buchstabenaufdrucken an den Ärmeln und auf dem Rücken.
Außerdem war er mit schwarzen Shorts, einem schwarz-weißen Nike-Turnbeutel, weißen Socken und schwarzen Badelatschen bekleidet.
Staatsanwaltschaft und Polizei hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler fragen: Wer hat an jenem Dienstagabend gegen 20.15 Uhr im Bereich der Haltestelle Falkenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des beschriebenen Mannes machen?
Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.
Titelfoto: Fotomontage: Polizei Bremen