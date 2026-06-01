Bankkarten und PINs aus der Post geklaut: Wer kennt diese Männer?

Berlin - Die Polizei Berlin bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach zwei Männern, die einen Diebstahl und Computerbetrug begangen haben sollen.

Die Fotos zeigen die gesuchten Männer beim Geldabheben an einem Bankautomaten. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Zu diesem Zweck hat die Behörde am Montag mehrere Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Demnach sollen die mutmaßlichen Betrüger zwischen dem 24. Januar und dem 3. Februar 2025 zwei Bankkarten und die dazugehörigen PIN-Nummern aus der Post geklaut haben.

Anschließend wurden mit den gestohlenen Karten mehrere Überweisungen und Bargeldabhebungen getätigt, wobei die Tatverdächtigen an einem Bankautomaten in der Hasenheide 119 in Berlin-Neukölln gefilmt wurden.

Die Ermittler fragen, wer Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Männer geben kann und sie im Zeitraum vom 24. Januar bis zum 3. Februar 2025 in einer Bankfiliale gesehen hat. Wer hat das oben beschriebene Geschehen beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Angaben zur Tat oder zu den Tatverdächtigen machen?