Er zeigte erst seinen Penis, dann den Hitlergruß: Gesuchter stellt sich der Polizei

Die Fahndung nach dem Mann, der im RE1 den Hitlergruß gezeigt hat, ist beendet. Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, hatte sich der 23-Jährige bereits am vergangenen Donnerstag (18. Mai) auf einer Polizeiwache in Bochum gemeldet.

Die Ermittlungen gegen ihnen dauern weiter an.