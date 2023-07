06.07.2023 18:38 518 Ermittlungserfolg nach Einbruch: Haftbefehle gegen zwei Männer vollstreckt

Zwei Männer brachen am 8. August in ein Haus in Hamburg ein. Jetzt konnte die Polizei zwei Verdächtige verhaften.

Von Bastian Küsel

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, seien die Ermittler den Tatverdächtigen aufgrund eines Bürgerhinweises nach der Veröffentlichung der Fahndungsbilder auf die Spur gekommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handele es sich bei den mutmaßlichen Einbrechern um einen 24-jährigen und einen 33-jährigen Mann. Am Mittwochmorgen vollstreckte die Polizei demnach Haftbefehle und vier Durchsuchungsbeschlüsse. Neben den Aufenthaltsanschriften der beiden Verdächtigen sei auch die elterliche Wohnung des 24-Jährigen und die Wohnung der Freundin des 33-Jährigen durchsucht worden. Im Zuge des Einsatzes fanden die Kriminalbeamten laut Mitteilung umfangreiche Beweismittel und stellten sie sicher. Außerdem seien in der Wohnung des älteren Tatverdächtigen Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen und rund 3000 Euro mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmt worden. Gegen ihn sei daraufhin ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels eingeleitet worden. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel, dauern an. Zudem werde geprüft, ob die Tatverdächtigen auch für weitere Einbruchdiebstähle verantwortlich sein könnten. Originalmeldung, 19. April, 11.03 Uhr Hamburg - Wer kann Hinweise geben? Im August brachen zwei Männer in ein Haus in Hamburg ein, klauten Bargeld und Schmuck. Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe der Bevölkerung. Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnten die beiden Verdächtigen überführt werden. © Fotomontage: Polizei Hamburg Wie die Beamten mitteilten, kam es am 8. August zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr in der Straße "Wietreie" (Stadtteil Volksdorf) zu dem Diebstahl. Demnach verschafften sich die beiden Männer über die Kellertür Zugang zu einem Einfamilienhaus, wurden während des Raubes von einer Überwachungskamera gefilmt. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Täter führten, wird nun mithilfe der Fotos in der Öffentlichkeit nach ihnen gefahndet. Hinweise zu den Gesuchten werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

