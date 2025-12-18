Erst Portemonnaie gestohlen, dann Geld abgehoben: Wer kennt diesen Mann?

In Tangerhütte hat ein Mann in einem Lebensmittelgeschäft einer Kundin die Geldbörse gestohlen. Mit der EC-Karte darin hat er Geld abgehoben. Wer kennt ihn?

Von Robert Lilge

Tangerhütte - Die Polizei im Landkreis Stendal benötigt bei einer Fahndung nach einem Taschendieb und EC-Kartenbetrüger in Tangerhütte Hilfe aus der Bevölkerung.

Wer ist dieser Dieb und EC-Kartenbetrüger? Die Polizei bittet um Hinweise.  © Bildmontage: Polizeirevier Stendal

Bereits am 19. Mai hat ein bisher unbekannter Mann gegen 9.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Bismarckstraße eine Geldbörse gestohlen.

Sie habe sich zuvor in der Handtasche einer Kundin befunden, teilte das Polizeirevier Stendal am Donnerstag mit.

Nur wenige Minuten später habe der Dieb die darin enthaltene EC-Karte genommen und an einem Bankautomaten in der Breitscheidstraße in Tangerhütte Geld im oberen dreistelligen Bereich abgehoben.

Bei einem späteren zweiten Versuch hatte der Unbekannte dann keinen Erfolg mehr.

Mit den jetzt veröffentlichten Informationen und einem Foto des Täters erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise, die zur Ergreifung des Mannes führen.

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann den Beamten weiterhelfen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Stendal unter Telefon 03931/685130 entgegen.

