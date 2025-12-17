Mann bedroht Fahrgäste in U2 – Polizei sucht mit Fotos nach Täter
Berlin - Die Berliner Polizei fahndet mit Fotos nach einem bislang unbekannten Täter, der offenbar mehrere Fahrgäste in einer U-Bahn bedroht haben soll.
Laut der Ermittler soll er am 17. Juli 2025 in der U-Bahn-Linie U2 einen waffenähnlichen Gegenstand auf mehrere Fahrgäste gerichtet haben.
Am Gleisdreieck soll er anschließend die Bahn verlassen haben.
Der Gesuchte wird auf circa 1,75 Meter groß geschätzt. Er hat eine schlanke Statur und ist ungefähr 40 bis 50 Jahre alt. Er trägt braun/schwarze lockige Haare und einen Vollbart.
Die Beamten wollen nun wissen:
- Wer kennt den Gesuchten und kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort machen?
- Wer kann Angaben zu Kontaktpersonen des Gesuchten machen?
- Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?
Kannst Du Hinweise geben? Dann melde Dich beim Landeskriminalamt Berlin unter der Telefonnummer (0) 30 4664 966211 oder per Mail über die Internetwache. Alternativ kann auch jede andere Polizeidienststelle genutzt werden.
Titelfoto: Polizei Berlin