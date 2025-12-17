Mann bedroht Fahrgäste in U2 – Polizei sucht mit Fotos nach Täter

Berlin - Die Berliner Polizei fahndet mit Fotos nach einem bislang unbekannten Täter, der offenbar mehrere Fahrgäste in einer U-Bahn bedroht haben soll.

Wer erkennt diesen Mann? © Polizei Berlin

Laut der Ermittler soll er am 17. Juli 2025 in der U-Bahn-Linie U2 einen waffenähnlichen Gegenstand auf mehrere Fahrgäste gerichtet haben.

Am Gleisdreieck soll er anschließend die Bahn verlassen haben.

Der Gesuchte wird auf circa 1,75 Meter groß geschätzt. Er hat eine schlanke Statur und ist ungefähr 40 bis 50 Jahre alt. Er trägt braun/schwarze lockige Haare und einen Vollbart.

Die Beamten wollen nun wissen: