Explosion vor Shisha-Bar in Offenbach: Polizei fahndet nach grauem Peugeot
Offenbach Am Main - Vor einer Shisha-Bar in der Berliner Straße in Offenbach hat es am Donnerstagmorgen eine Explosion gegeben. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand.
In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei intensiv nach einem dunkelgrauen Peugeot mit niederländischen Kennzeichen. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.
Ein Sprecher schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach hatten mehrere Zeugen in der Berliner Straße gegen 8.30 Uhr einen lauten Knall gehört und daraufhin die Polizei verständigt.
Nach ihrem Eintreffen stellten die Beamten dann Beschädigungen im Außenbereich der Shisha-Bar fest, die auf eine Detonation hindeuteten. Noch unklar ist hierbei die Höhe des entstandenen Schadens.
Erste Ermittlungen ergaben dann, dass unmittelbar nach dem Knall eine Person vom Tatort davongerannt sein soll. Der Mann sei in einen Hinterhof in der Bernardstraße gelaufen, von wo aus er mit dem Peugeot flüchtete.
Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:
- 1,85 bis 1,90 Meter groß
- mittleren Alters
- schwarzer Kapuzenpullover
- schwarze Weste
- schwarze Hose
Zurzeit ist der Tatort für die Spurensicherung weiträumig abgesperrt. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.
Hinweise werden unter der Rufnummer 069/8098-1234 entgegengenommen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS