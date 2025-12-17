Rätsel gelöst: Polizei kennt nun die Identität des namenlosen Mannes

Berlin - Ein junger Mann zog es vor, im Gefängnis zu bleiben, anstatt seinen Namen preiszugeben. Jetzt konnte die Polizei den Fall aufklären.

Das Rätsel um diesen namenlosen Mann konnte geklärt werden. © Soeren Stache/dpa, Polizei Berlin

Laut der Ermittler war die Identifizierung des namenlosen Mannes erfolgreich. Es handele sich um einen 27-Jährigen.

Er suchte am Vormittag des 13. Novembers gegen 9.30 Uhr eine Bar im Legiendamm in Berlin-Mitte auf.

Dort stahl er einer 51-Jährigen das Portemonnaie.

Kurz darauf konnte die Polizei den Verdächtigen in Kreuzberg in der Oranienstraße festnehmen.

Seitdem saß er in Untersuchungshaft im Gefängnis in Moabit - und machte laut Polizei keine Angaben zu seinem Namen und seinem Wohnort.