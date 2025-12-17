Rätsel gelöst: Polizei kennt nun die Identität des namenlosen Mannes
Berlin - Ein junger Mann zog es vor, im Gefängnis zu bleiben, anstatt seinen Namen preiszugeben. Jetzt konnte die Polizei den Fall aufklären.
Laut der Ermittler war die Identifizierung des namenlosen Mannes erfolgreich. Es handele sich um einen 27-Jährigen.
Er suchte am Vormittag des 13. Novembers gegen 9.30 Uhr eine Bar im Legiendamm in Berlin-Mitte auf.
Dort stahl er einer 51-Jährigen das Portemonnaie.
Kurz darauf konnte die Polizei den Verdächtigen in Kreuzberg in der Oranienstraße festnehmen.
Seitdem saß er in Untersuchungshaft im Gefängnis in Moabit - und machte laut Polizei keine Angaben zu seinem Namen und seinem Wohnort.
Die Beamten baten daraufhin die Öffentlichkeit um Mithilfe. Nun konnte das Rätsel um seinen Namen geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa, Polizei Berlin