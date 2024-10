Erst homophob beleidigt, dann zugeschlagen: Polizei sucht diese CSD-Schläger

Berlin - Weil sie am Christopher Street Day einen 24-Jährigen angegriffen haben sollen, fahndet die Polizei nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Duo.

Der 24-Jährige stürzte infolgedessen zu Boden und erlitt unter anderem starke Schmerzen am Kiefer.

Zur Attacke soll es der Polizei zufolge nach den CSD-Feierlichkeiten gekommen sein. Demnach sollen sie am Sonntag, dem 28. Juli 2024, gegen 0.30 Uhr im U-Bahnhof Brandenburger Tor einen 24-Jährigen erst schwulenfeindlich beleidigt und schließlich angegriffen haben.

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per Telefax unter der Nummer (030) 4664-953599 oder per E-Mail (lka535@polizei.berlin.de) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.