Rentner nach Schock-Anruf um Gold betrogen: Traut nicht diesem falschen Polizisten

Berlin - Es ist eine perfide Masche, die immer wieder vorkommt: Ein Rentner ist Anfang Mai bei einem sogenannten Schock-Anruf um Gold gebracht worden. Nun fahndet die Polizei mithilfe eines Fotos nach einem falschen Polizisten.

Die Polizei sucht diesen unbekannten Mann. © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Polizei Berlin

Die Masche lief wie folgt ab: Der 76-Jährige erhielt am 5. Mai gegen 16.30 Uhr einen Anruf von angeblichen Polizisten.

Die Betrüger behaupteten, seine Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und sei deshalb festgenommen worden.

Um ihre angebliche Freilassung zu erreichen, müsse umgehend eine hohe Kaution gezahlt werden. Der 76-Jährige glaubte die frei erfundene Geschichte - und übergab einem bislang unbekannten Mann in Charlottenburg Gold.

Die Polizei warnt schon länger vor solchen Trickbetrügern und gibt wichtige Hinweise:

Niemals verlangt die Polizei am Telefon Geld! Seid grundsätzlich misstrauisch, wenn man am Telefon um Geld gebeten wird.

Lasst Euch nicht unter Druck setzen.

Fragt bei Familienangehörigen nach.

Übergebt niemals Geld an Mittelspersonen oder an unbekannte Menschen.

Informiert sofort die Polizei, wenn Euch etwas verdächtig vorkommt

Im Notfall 110 anrufen!

Der 76-Jährige fiel dennoch auf den Anrufer herein. Nun sucht die Polizei nach dem Trickbetrüger.