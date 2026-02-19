Beute im Wert von 10.000 Euro: Wer erkennt dieses Einbrecher-Duo?

Gransee - Nach einem dreisten Einbruch in eine Lagerhalle in Gransee (Landkreis Oberhavel) fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach zwei mutmaßlichen Tätern.

Wer kann Hinweise zu diesen beiden Verdächtigen geben? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Tat passierte bereits am 6. Dezember 2024 zwischen 4.45 und 4.55 Uhr. Dabei schlugen die bislang Unbekannten gezielt zu und klauten Werkzeuge im Wert von rund 10.000 Euro.

Jetzt setzt die Polizei auf Fotos aus einer Überwachungskamera.

Gesucht wird ein Duo – eine Frau und ein Mann, beide schätzungsweise zwischen 30 und 40 Jahre alt.

Wer erkennt die Verdächtigen oder kann Hinweise zu dem Einbruch geben?