Es geschah am ersten Weihnachtstag: Polizei fahndet nach Automaten-Knacker

Die Brandenburger Polizei jagt einen Verdächtigen, der vor rund zehn Monaten einen Getränkeautomaten aufgebrochen und Bargeld geraubt hat.

Von Denis Zielke

Bad Liebenwerda - Es geht um einen besonders schweren Fall des Diebstahls: Die Brandenburger Polizei jagt einen Verdächtigen, der vor rund zehn Monaten einen Getränkeautomaten aufgebrochen und Bargeld geraubt hat.

Wer kennt diesen Mann?
Wer kennt diesen Mann?  © Polizeidirektion Süd

Nach Angaben der Polizeibehörde schlug der Mann am 25. November 2024 in einem Hotel an der Fischergasse in Bad Liebenwerda zu.

Dabei filmte ihn eine Überwachungskamera, wie er sich fast eine Stunde lang an dem aufgestellten Getränkeautomaten zu schaffen machte.

Da es ein nächtlicher Raub war, wurde der Verdächtige nicht gestört. Neben dem gestohlenen Bargeld entstand ein größerer Sachschaden.

Nun wenden sich die Ermittler mit einem richterlichen Beschluss an die Bevölkerung und fragen:

  • Wer erkennt die abgebildete Person?
  • Wer hat die abgebildete Person am 25. Dezember 2024 oder darüber hinaus gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Elbe-Elster in Finsterwalde unter der Telefonnummer 03531-7810 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Alternativ könnt Ihr das Hinweisportal im Internet nutzen.

