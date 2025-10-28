Es geschah am ersten Weihnachtstag: Polizei fahndet nach Automaten-Knacker

Bad Liebenwerda - Es geht um einen besonders schweren Fall des Diebstahls: Die Brandenburger Polizei jagt einen Verdächt igen, der vor rund zehn Monaten einen Getränkeautomaten aufgebrochen und Bargeld geraubt hat.

Wer kennt diesen Mann? © Polizeidirektion Süd

Nach Angaben der Polizeibehörde schlug der Mann am 25. November 2024 in einem Hotel an der Fischergasse in Bad Liebenwerda zu.

Dabei filmte ihn eine Überwachungskamera, wie er sich fast eine Stunde lang an dem aufgestellten Getränkeautomaten zu schaffen machte.

Da es ein nächtlicher Raub war, wurde der Verdächtige nicht gestört. Neben dem gestohlenen Bargeld entstand ein größerer Sachschaden.

Nun wenden sich die Ermittler mit einem richterlichen Beschluss an die Bevölkerung und fragen: