Etliche Autos in Velten nach Wertsachen durchsucht: Wer kennt diesen Mann?
Velten - Ein bislang unbekannter Mann ist in Velten (Landkreis Oberhavel) auf Suche nach unverschlossenen Autos gegangen und hat dabei mehrere Diebstähle begangen. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm.
Wie die Polizei mitteilte, betrat der Tatverdächtige in der Nacht zum 14. Dezember 2025 zwischen 2 und 6 Uhr mehrere Grundstücke im Stadtgebiet von Velten.
Fahrzeuge, die nicht verschlossen waren, durchsuchte der Mann nach Wertgegenständen. In mehreren Fällen kam es auch zu Diebstählen aus den Wagen.
Bislang konnte die Brandenburger Polizei die Identität des mutmaßlichen Diebes noch nicht ermitteln. Daher veröffentlichen die Ermittler jetzt Bilder von Überwachungskameras und bitten die Bevölkerung um Hinweise.
Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann auf den veröffentlichten Bildern wiedererkennen oder Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301 – 851-0 zu melden. Hinweise können auch über das Hinweisportal der Brandenburger Polizei im Internet abgegeben werden.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)