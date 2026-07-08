Etliche Autos in Velten nach Wertsachen durchsucht: Wer kennt diesen Mann?

Velten - Ein bislang unbekannter Mann ist in Velten ( Landkreis Oberhavel ) auf Suche nach unverschlossenen Autos gegangen und hat dabei mehrere Diebstähle begangen. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm.

Die Brandenburger Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann oder weiß, wo er sich aufhält? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Polizei mitteilte, betrat der Tatverdächtige in der Nacht zum 14. Dezember 2025 zwischen 2 und 6 Uhr mehrere Grundstücke im Stadtgebiet von Velten.

Fahrzeuge, die nicht verschlossen waren, durchsuchte der Mann nach Wertgegenständen. In mehreren Fällen kam es auch zu Diebstählen aus den Wagen.

Bislang konnte die Brandenburger Polizei die Identität des mutmaßlichen Diebes noch nicht ermitteln. Daher veröffentlichen die Ermittler jetzt Bilder von Überwachungskameras und bitten die Bevölkerung um Hinweise.