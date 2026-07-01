Häftling flieht aus Polizeiauto in Traunstein: Beamte schnappen ihn bei München

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Auf dem Weg zum Gericht flieht ein Häftling in Traunstein aus einem Polizeiwagen. Nach einer Großfandung schnappen die Beamten ihn in Gräfing bei München.

Von Robin Pfeiffer

Traunstein - Ein geflüchteter 27 Jahre alter Häftling ist in Gräfelfing (Landkreis München) gefasst worden.

Auch ein Hubschrauber kam bei der Fahndung zum Einsatz. (Symbolbild)
Auch ein Hubschrauber kam bei der Fahndung zum Einsatz. (Symbolbild)  © Armin Weigel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am frühen Dienstagnachmittag auf dem Weg zum Gericht in Traunstein aus einem Polizeifahrzeug geflüchtet.

Er sei zu Fuß unterwegs gewesen. 

Laut Polizei wurde der Häftling nach einer großen Fahndung mit etlichen Streifen und einem Hubschrauber am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr gefasst.

Er werde bald wieder ins Gefängnis kommen. Der 27-jährige Ukrainer sei wegen Eigentumsdelikten in Untersuchungshaft gewesen.

Titelfoto: Armin Weigel/dpa

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