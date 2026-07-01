Häftling flieht aus Polizeiauto in Traunstein: Beamte schnappen ihn bei München
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Von Robin Pfeiffer
Traunstein - Ein geflüchteter 27 Jahre alter Häftling ist in Gräfelfing (Landkreis München) gefasst worden.
Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am frühen Dienstagnachmittag auf dem Weg zum Gericht in Traunstein aus einem Polizeifahrzeug geflüchtet.
Er sei zu Fuß unterwegs gewesen.
Laut Polizei wurde der Häftling nach einer großen Fahndung mit etlichen Streifen und einem Hubschrauber am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr gefasst.
Er werde bald wieder ins Gefängnis kommen. Der 27-jährige Ukrainer sei wegen Eigentumsdelikten in Untersuchungshaft gewesen.
Titelfoto: Armin Weigel/dpa