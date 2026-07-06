Rassistische Prügel-Attacke in Hamburg: Wer kennt diese beiden jungen Männer?
Hamburg - Wer kann helfen? Ende Mai sollen zwei Männer einen 39-Jährigen im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord körperlich angegriffen und auf rassistische Weise beleidigt haben. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach den beiden Tatverdächtigen.
Der Vorfall ereignete sich am 31. Mai gegen kurz nach 3 Uhr am frühen Morgen in der Hebebrandstraße, als die beiden Männer ihr Opfer körperlich sowie verbal angegriffen und sogar geschlagen haben sollen. Die Tatverdächtigen flüchteten damals in nördliche Richtung der Straße Rübenkamp.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei erlitt der 39-Jährige bei der Attacke Verletzungen und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.
Im Zuge der Ermittlungen sicherten die Beamten Videoaufnahmen, worauf die beiden mutmaßlichen Angreifer zu sehen sind.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat eine Richterin nun die Veröffentlichung der Lichtbilder angeordnet.
Nach Angriff in Hamburg: Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung
Bereits kurz nach der Tat veröffentlichte die Polizei Täterbeschreibungen:
Tatverdächtiger 1:
- 20 bis 22 Jahre alt
- circa 1,75 Meter groß
- schlanke/normale Statur
- braun-blonde Haare zum Mittelscheitel gekämmt
- bekleidet mit einer blauen Jeans und einem weißen Tank-Top
Tatverdächtiger 2:
- 20 bis 22 Jahre alt
- circa 1,75 Meter groß
- schlanke/normale Statur
- bekleidet mit einer hellblauen Jeans und einem blauen Pullover
Nachdem die Beschreibungen bisher offenbar nicht ausreichten, um die beiden Männer ausfindig zu machen, hoffen die Beamten nun, mit den veröffentlichen Fotos auf weitere Hinweise.
Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer die Männer auf den Fotos erkennt oder Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Fotomontage: Polizei Hamburg