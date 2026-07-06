Rassistische Prügel-Attacke in Hamburg: Wer kennt diese beiden jungen Männer?

Hamburg - Wer kann helfen? Ende Mai sollen zwei Männer einen 39-Jährigen im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord körperlich angegriffen und auf rassistische Weise beleidigt haben. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach den beiden Tatverdächtigen.

"Tatverdächtiger 1", bekleidet mit einem weißen Tank-Top. Mit diesem Foto sucht die Polizei nach einem der jungen Männer. © Polizei Hamburg

Der Vorfall ereignete sich am 31. Mai gegen kurz nach 3 Uhr am frühen Morgen in der Hebebrandstraße, als die beiden Männer ihr Opfer körperlich sowie verbal angegriffen und sogar geschlagen haben sollen. Die Tatverdächtigen flüchteten damals in nördliche Richtung der Straße Rübenkamp.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei erlitt der 39-Jährige bei der Attacke Verletzungen und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der Ermittlungen sicherten die Beamten Videoaufnahmen, worauf die beiden mutmaßlichen Angreifer zu sehen sind.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat eine Richterin nun die Veröffentlichung der Lichtbilder angeordnet.