Männer ziehen Opfer vor Taxi und lassen ihn überrollen: Wer kennt diese Verdächtigen?

Hamburg - Streit eskaliert: Vor zwei Jahren kam es auf St. Pauli in Hamburg zu einem Streit zwischen mehreren Personen, welcher einen Verkehrsunfall zur Folge hatte. Nun fahndet die Polizei nach den Personen.

Wer kann Hinweise zu diesen Männern geben? © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Hamburger Polizei mitteilte, soll sich nach Stand derzeitiger Ermittlungen am 8. Mai 2024 gegen 2.57 Uhr ein damals 37-Jähriger vor einem Lokal auf St. Pauli mit mehreren Personen verbal gestritten haben.

In Folge der Auseinandersetzung ergriff ein unbekannter Tatverdächtiger aus der Gruppe den Mann unvermittelt am Kragen und zog ihn zu Boden, wo er vor einem stehenden Taxi liegen blieb.

Doch der Taxi-Fahrer bemerkte den Mann am Boden nicht und überrollte ihn mit dem Auto. Der inzwischen 39-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der Angreifer und seine Begleiter flüchteten in einem anderen Taxi in unbekannte Richtung. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen.