Fahndung der Kriminalpolizei: Wer hat diese Frau gesehen?

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer kennt diese Frau oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa, Polizeipräsidium Osthessen

Die Gesuchte war an einem Trickbetrug in der osthessischen Stadt Künzell beteiligt, dabei verlor eine ältere Dame "Wertsachen in Höhe eines mittleren fünfstelligen Geldbetrags", wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Mittwoch erklärte.

Das Verbrechen ereignete sich demnach bereits am 7. Februar, es handelte sich dabei um einen sogenannten "Schockanruf".

Die in Künzell lebende Seniorin erhielt einen Anruf, in dem vermeintliche Polizeibeamte ihr eröffneten, dass ihre Tochter angeblich einen schweren Autounfall verursacht habe. Die Betrüger behaupteten weiter, dass bei diesem Crash eine schwangere Frau überfahren worden sei, weshalb die Tochter der älteren Damen nun in psychiatrischer Behandlung sei.

"Damit sie wieder aus der Psychiatrie entlassen werden könne, müsse die Mutter nun eine hohe fünfstellige Summe aufbringen", schilderte der Polizeisprecher eine weitere Lüge der Verbrecher.

Die ältere Frau aus Künzell fiel auf den Trick herein: Sie übergab Wertsachen an eine unbekannte Frau.

Eben diese Abholerin ist es, zu der nun ein Phantombild vorliegt.