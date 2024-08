Fahndung erfolgreich: Polizei fasst flüchtigen Messer-Schlitzer in Luxemburg!

Der 22 Jahre alte Tatverdächtige aus Eschwege, der nach seiner richterlichen Anhörung am Nachmittag des vergangenen Montags die Flucht ergriffen hatte, konnte in der Nacht auf den heutigen Donnerstag festgenommen werden.

Laut dem Polizeisprecher habe der 22-Jährige seiner freiwilligen Ausreise nach Deutschland zugestimmt, wo er dann am Grenzübertritt der deutschen Bundespolizei überstellt wurde.

Dort konnten die Behörden den Flüchtigen schließlich in den frühen Morgenstunden festnehmen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, hatten Hinweise die Ermittler auf eine Spur in Luxemburg geführt.

Eschwege - Ein 22-jähriger Mann, der unter dringendem Verdacht steht, auf einem Volksfest in Bad Sooden-Allendorf (Nordhessen) einen 23-Jährigen mit einem Cuttermesser am Hals schwer verletzt zu haben, ist den Behörden am Montagnachmittag entwischt. Nun läuft eine groß angelegte Fahndung nach ihm.