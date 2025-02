Räuber attackiert Angestellte in Sachsen: Polizei sucht mit Phantombild nach Täter

Görlitz - Fahndung nach Supermarkt-Räuber! Am 26. Mai 2023 (Freitag) ist eine Kassiererin des Kauflands Görlitz-Königshufen von einem Mann attackiert worden.

Ein gewalttätiger Supermarkt-Räuber ist auf der Flucht. Die Görlitzer Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolfoto) © 123RF/bartusp

Laut Polizei hatte sich der bislang Unbekannte gegen 20.20 Uhr in den Supermarkt an der Scultetusstraße begeben und Waren eingesteckt, was eine Angestellte mitbekam.

Als der Dieb den Kassen-Bereich ohne Bezahlung verlassen wollte, wurde er von der Mitarbeiterin angesprochen, was direkt zur Eskalation führte.

Der Mann beleidigte die Frau und griff sie sogar körperlich an, als sie die Polizei alarmieren wollte. "Die Geschädigte wurde leicht verletzt", erklärte ein Sprecher der Görlitzer Polizeidirektion gegenüber TAG24.

Der Täter flüchtete. Nun ermitteln die Beamten wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung sowie Beleidigung und haben dafür eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:

circa 1,75 Meter groß und 17 bis 20 Jahre alt

türkisches/asiatisches Aussehen

mit Gel nach hinten gelegte, schwarze Haare

Ein Phantombild ist auf den Seiten der Polizei Sachsen abrufbar.