Fahndung: Er packte junge Frau am Hals, drängte sie in einen Wald

Dillenburg/Breitscheid - Für das 20-jährige Opfer war es eine äußerst schreckliche Erfahrung: Die Polizei in Mittelhessen fahndet öffentlich und mit einem Phantombild nach einem unbekannten Mann, der eine Fußgängerin auf einem Feldweg im Westerwald attackierte.

Ein Phantombild des unbekannten Täters wurde veröffentlicht: Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei in Dillenburg melden. © Montage: Henning Kaiser/dpa, Polizeipräsidium Mittelhessen

Der Überfall ereignete sich bereits am 1. Mai in der Westerwald-Gemeinde Breitscheid südwestlich von Dillenburg, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am heutigen Dienstag mitteilte.

Demnach war das Opfer, eine 20 Jahre alte Frau, zwischen 5.10 Uhr und 5.25 Uhr zu Fuß im Ortsteil Medenbach unterwegs. Von der Straße "Im Kieß" wechselte sie auf einen Feldweg, um in Richtung eines Waldstücks zu laufen, von wo aus sie zum neuen Friedhof weitergehen wollte.

Als sie beim Waldrand ankam, wurde die Situation plötzlich gefährlich: Die 20-Jährige bemerkte "einen offensichtlich betrunkenen Mann, der stark schwankend auf dem Weg lief", wie ein Sprecher erklärte.

Die Fußgängerin und der Unbekannte trafen aufeinander und der Mann sprach die junge Frau an, jedoch so stark lallend, dass seine Worte nicht deutlich zu verstehen waren.

Die 20-Jährige reagierte nicht und ging weiter - da wurde sie hinterrücks angegriffen: Der Mann packte von hinten ein Handgelenk der Frau und riss sie mit einem kräftigen Ruck herum. Es gelang der Fußgängerin, sich aus dem Griff zu befreien, doch der Täter ließ nicht von ihr ab. Er packte die 20-Jährige mit beiden Händen an den Schultern, "riss sie erneut herum und fasste ihr an den Hals, um sie in Richtung Wald zu drängen", wie der Polizeisprecher weiter erklärte.

Zum Glück ging die junge Frau nun ihrerseits zum Angriff über: Sie trat den fremden Mann in die Genitalien und rannte davon!