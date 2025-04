Fahndung nach Autofahrerin: Sie ließ verletzten Radfahrer nach Unfall liegen

Sangerhausen - Die Polizei in Sangerhausen ( Landkreis Mansfeld-Südharz ) sucht derzeit nach einer Frau, die einen Radfahrer bei einem Unfall verletzt hatte und anschließend geflüchtet ist.

In Sangerhausen sucht die Polizei nach einer Autofahrerin, die sich nicht um einen verletzten Radfahrer gekümmert hatte. (Symbolbild) © 123rf/zenstock

Der Vorfall habe sich bereits am 28. Februar in der Rosenstadt an der Einmündung Georgenpromenade zur Riestedter Straße ereignet, teilte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit.

Gegen 16.30 Uhr sei es dabei zu einem Missverständnis der Vorfahrt gekommen. Die 60-jährige Autofahrerin und der 17 Jahre alte Radfahrer krachten zusammen.

Nachdem die Frau sich bei dem Teenager über seinen Zustand informiert hatte, stieg sie wieder in ihren Wagen und fuhr davon. Personalien oder anderweitige Kontaktdaten hinterließ sie nicht.

Der 17-Jährige musste kurz darauf in einer Klinik medizinisch behandelt werden.

Laut Angaben der Polizei soll die Unfallfahrerin einen VW Cross Polo in der auffälligen Farbe Orange gefahren haben. Ein Kennzeichen konnte weder von Zeugen noch vom Radfahrer benannt werden.