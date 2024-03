06.03.2024 16:35 Fahndung nach Einbruch in Südhessen: Wer kennt das kriminelle Trio?

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feldbergstraße in Niederdorfelden fahndet die Kriminalpolizei öffentlich nach drei männlichen Tatverdächtigen.

Niederdorfelden – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feldbergstraße im südhessischen Niederdorfelden (Main-Kinzig-Kreis) fahndet die Kriminalpolizei öffentlich nach drei männlichen Tatverdächtigen. Links im Bild ist der Kriminelle entsprechend der ersten Täterbeschreibung zu sehen. Bei der Person rechts handelt es sich um den zweiten Täter. © Montage: Polizeipräsidium Südosthessen Die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlichten heute eine gemeinsame Pressemitteilung, in der sie um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Identifizierung der Täter bitten.



Demnach verschaffte sich die Unbekannten am Morgen des 4. Juli 2023 zwischen 8.57 Uhr und 9.10 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus, indem sie eine Terrassentür aufhebelten.



In der Folge entwendeten sie Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Trotz einer im Haus installierten Videokamera, die die Tat aufzeichnete, blieben die bisherigen Ermittlungen zur Identifizierung der Täter erfolglos.

Die Verdächtigen, die allesamt hellgraue Gartenhandschuhe trugen, werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: Fahndung Mountainbike gestohlen: Fahrrad-Trio identifiziert 20 bis 30 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

sportlich

Bekleidung: schwarze Sturmhaube, schwarzer Pullover, blaue Jogginghose, schwarze Schuhe 2. Täter: 25 bis 35 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

kräftig

Bekleidung: schwarzer Schlauchschal, schwarze Kappe mit dem Aufdruck "New York Yankees", schwarzer Pullover mit goldenem Logo und weißer Umrandung auf der linken Brust, schwarze Jeanshose Kriminelles Trio in Niederdorfelden: Kripo sucht dringend nach Zeugen Der dritte Täter trug während des Einbruchs einen auffälligen "Nike Air"-Kapuzenpullover. © Montage: Polizeipräsidium Südosthessen 3. Täter: 1,75 bis 1,80 Meter groß

sportlich

Haare rasiert

führte eine schwarze Sporttasche mit

Bekleidung: schwarze Sturmhaube, schwarzer Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift "Nike Air" und grauen Stellen an beiden Schultern, schwarze Jogginghose Nike mit weißem Schriftzug an der rechten Wadenseite, schwarz-weiße Nike-Schuhe Die Polizei bittet etwaige Zeugen oder Hinweisgeber, die am Tattag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Niederdorfelden bemerkt haben, sich dringend unter der Rufnummer 06181/100123 zu melden.



Titelfoto: Montage: Polizeipräsidium Südosthessen