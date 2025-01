Fahndung nach lebensgefährlichem Streit: Wo ist dieser 19-Jährige? Polizei warnt

Bielefeld/Detmold - Große Fahndung nach einem 19-Jährigen! Der Jugendliche soll an einer lebensgefährlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.

Der 19-jährige Maximilian Helmut J. ist auf der Flucht. © Polizei Bielefeld

Die Polizei sucht daher nach Maximilian Helmut J. Der 19-Jährige sei auf der Flucht.

Vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei Personengruppen in Detmold. Die Hintergründe sind noch unklar. Laut Polizei sollen insgesamt fünf Personen am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr in der Bachstraße dabei gewesen sein.

Ein 43-Jähriger erlitt eine Schussverletzung im Gesicht und wurde lebensgefährlich verletzt. Ein 19-Jähriger, der mutmaßlich der Schütze gewesen sein soll, kam mit einer Stichverletzung im Oberkörper ins Krankenhaus.

Beide Detmolder befinden sich in Lebensgefahr, wie die Polizei Bielefeld am Sonntag mitteilte.

Eine Person soll sich vom Tatort entfernt haben. Erste Suchmaßnahmen - unter anderem mit einem Hubschrauber - blieben erfolglos.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Beamten warnen, den Tatverdächtigen nicht anzusprechen, da dieser bewaffnet sein könnte, sondern die 110 zu wählen.