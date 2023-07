Fahndung nach Supermarkt-Räubern: Tatverdächtige ermittelt

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, konnten die beiden mutmaßlichen Räuber aus Brandenburg an der Havel ermittelt werden. Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung waren mehrere Hinweise aus der Bevölkerung bei den Ermittlern eingegangen. Es soll sich um zwei heranwachsende Brandenburger handeln.

Brandenburg an der Havel - Die Polizei fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach zwei mutmaßlichen Räubern in Brandenburg an der Havel.