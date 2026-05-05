Gestohlene Kreditkarte an Tankstelle genutzt: Wer kennt diesen Dieb?
Blankenfelde-Mahlow – Die Polizei in Brandenburg fahndet mit Bildern nach einem mutmaßlichen Dieb und EC-Karten-Betrüger.
Nach Angaben der Behörde vom Dienstag soll der Gesuchte am 20. September 2025 zwischen 15 und 18 Uhr mehrere Grundstücke in Blankenfelde-Mahlow (Landkreis Teltow-Fläming) betreten haben.
Aus einem Wohnhaus wurde dabei eine Kreditkarte gestohlen. Diese sei noch am selben Tag unter anderem an einer Tankstelle eingesetzt worden, hieß es weiter.
Die Kriminalpolizei veröffentlichte nun Aufnahmen einer Überwachungskamera und bittet die Bevölkerung um Hinweise.
Die Ermittler fragen, wer die abgebildete Person kennt und Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben kann.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Angabe der Fahndungsnummer 26-26 unter der Telefonnummer 03371 600-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem könnt Ihr das Bürgerportal der Polizei Brandenburg nutzen.
Titelfoto: Polizeidirektion West