Geflohener Forensik-Insasse aus Köln stellt sich der Polizei in Berlin

Der gesuchte Forensik-Insasse, der am Mittwoch bei einem begleiteten Ausgang aus dem geschlossenen Vollzug geflohen war, hat sich am Flughafen Berlin-Brandenburg der Polizei gestellt.

Im Flughafengebäude habe sich der Gehörlose am Freitagabend mit Handzeichen an eine Streife gewandt, diese um Hilfe gebeten und sich auf Nachfrage ausgewiesen, teilen die Ordnungshüter mit. Die Einsatzkräfte hätten die Kommunikation demnach mithilfe einer elektronischen Textübersetzung durchgeführt.

Eine Überprüfung ergab schließlich, dass nach dem Mann gefahndet wurde.