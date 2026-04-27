Falscher Handwerker klaut EC-Karte von Rentnerin: Tatverdächtiger gefasst
Update, 27. April 2026, 17.45 Uhr
Wie die Brandenburger Polizei mitteilte, konnte nach einem Hinweis der Polizei Berlin ein Tatverdächtiger bekannt gemacht werden.
Gegen diesen wird nun ein Ermittlungsverfahren geführt.
Erstmeldung vom 11. März 2025, 13.12 Uhr
Potsdam - Ein Mann gab sich als Handwerker aus und bestahl mit einem Komplizen eine Rentnerin aus Potsdam. Nun fahndet die Brandenburger Polizei öffentlich nach dem Tatverdächtigen.
Laut Behörde gab der Gesuchte am 7. November vergangenen Jahres gegen 16.05 Uhr gegenüber der Rentnerin vor, wegen Baumaßnahmen die Wasserqualität in der Wohnung prüfen zu müssen.
Während der Tatverdächtige sich mit der Frau im Badezimmer aufhielt, betrat ein weiterer Mann die Wohnung und stahl dort Schmuck und eine EC-Karte samt PIN.
Noch bevor die Rentnerin den Diebstahl bemerkte, hob einer der Tatverdächtigen mehrere Hundert Euro an einem Bankautomaten in Berlin-Wannsee ab.
Dabei wurde der Mann von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit der Veröffentlichung der Fotos erhoffen sich die Ermittler von der Bevölkerung Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des mutmaßlichen Betrügers.
Könnt Ihr helfen? Dann meldet Euch - unter Angabe der Fahndungsnummer (22-25) - telefonisch unter 0331 5508-0 bei der Polizei. Alternativ könnt Ihr auch das Hinweisformular im Internet nutzen, zu dem Ihr hier kommt: polbb.eu/hinweis.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)