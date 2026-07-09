Geldbörse geklaut, Kohle abgehoben: Polizei fahndet nach diesem Verdächtigen

Wittstock/Dosse - Nach dem Diebstahl eines Portemonnaies in Wittstock/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) fahndet die Polizei öffentlich nach einem mutmaßlichen Geldabheber.

Wer kennt diesen Mann? © Jens Büttner/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Der Unbekannte soll bereits Ende November 2023 mit zwei gestohlenen EC-Karten insgesamt 1425 Euro Bargeld abgehoben und für 410,70 Euro eingekauft haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dem damals 59 Jahre alten Geschädigten war die Geldbörse am 24. November 2023 gestohlen worden.

Wenige Tage später bemerkte er die unberechtigten Abbuchungen auf seinen Kontoauszügen.

Ein Bild aus einer Überwachungskamera zeigt den mutmaßlichen Verdächtigen.