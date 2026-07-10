Mann durch Schüsse schwer verletzt: Polizei fahndet nach El-Kerim C. und warnt
Hannover - Wo ist El-Kerim C.? Der 23-Jährige soll am 4. Juli in Hannover Schüsse auf ein Fahrzeug abgegeben haben, seitdem ist er auf der Flucht. Die Polizei veröffentlichte nun ein Fahndungsfoto des Mannes.
Laut den Beamten war das Auto, ein roter Toyota Yaris, am frühen Morgen gegen 3.20 Uhr in der Silberstraße im Stadtteil Groß-Buchholz unterwegs. Zwischen der Einmündung Pinkenburger Straße und der Groß-Buchholzer Straße wurden plötzlich Schüsse auf den Wagen abgegeben.
Während der 25-jährige Fahrer dabei schwer verletzt wurde, flüchteten die Täter vom Ort des Geschehens - als einen der Beteiligten ermittelten die Polizisten daraufhin den 23-Jährigen.
Noch am selben Tag wurde daraufhin eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schierholzstraße durchsucht, der Mann wurde jedoch nicht angetroffen. Deshalb suchen die Ermittler nun in der Öffentlichkeit nach ihm.
El-Kerim C. wird wie folgt beschrieben:
- 1,62 Meter groß
- schlanke Statur
- braune Augen
- schwarzer Vollbart
- Tattoos auf der rechten Hand und auf der linken Halsseite (arabische Schriftzeichen)
Die Polizei warnt: Der 23-Jährige könnte eine Waffe bei sich tragen und aggressiv sein. Es wird dringend davon abgeraten, ihn eigenständig anzusprechen. Hinweise könnten stattdessen über die Rufnummer 0511-109-5555 oder den Notruf 110 abgegeben werden.
Titelfoto: Fotomontage: Polizeidirektion Hannover