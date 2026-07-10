Mann durch Schüsse schwer verletzt: Polizei fahndet nach El-Kerim C. und warnt

Hannover - Wo ist El-Kerim C.? Der 23-Jährige soll am 4. Juli in Hannover Schüsse auf ein Fahrzeug abgegeben haben, seitdem ist er auf der Flucht. Die Polizei veröffentlichte nun ein Fahndungsfoto des Mannes.

Die Polizei fahndet nach El-Kerim C. (23) und bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung. © Fotomontage: Polizeidirektion Hannover

Laut den Beamten war das Auto, ein roter Toyota Yaris, am frühen Morgen gegen 3.20 Uhr in der Silberstraße im Stadtteil Groß-Buchholz unterwegs. Zwischen der Einmündung Pinkenburger Straße und der Groß-Buchholzer Straße wurden plötzlich Schüsse auf den Wagen abgegeben.

Während der 25-jährige Fahrer dabei schwer verletzt wurde, flüchteten die Täter vom Ort des Geschehens - als einen der Beteiligten ermittelten die Polizisten daraufhin den 23-Jährigen.

Noch am selben Tag wurde daraufhin eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schierholzstraße durchsucht, der Mann wurde jedoch nicht angetroffen. Deshalb suchen die Ermittler nun in der Öffentlichkeit nach ihm.

El-Kerim C. wird wie folgt beschrieben: