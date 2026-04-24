Falsche Putzfrau verschwindet mit Schmuck: Polizei fahndet mit Phantombild nach dreister Diebin

Oberkrämer - In Oberkrämer (Landkreis Oberhavelland) sucht die Kriminalpolizei nach einer Frau, die sich offenbar gezielt Zugang zu einer Wohnung verschafft hat, um Wertsachen zu stehlen.

Mit diesem Phantombild fahndet die Polizei nach der mutmaßlichen Diebin. © Malin Wunderlich/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Die Gesuchte hatte sich über ein Kleinanzeigen-Portal als Reinigungskraft angeboten und nutzte das Vertrauen ihrer Auftraggeberin offenbar schamlos aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei meldete sich die Frau, die sich "Hatice" nannte, bei einer 57-Jährigen, die Unterstützung im Haushalt suchte. Für den 9. Oktober 2025 wurde ein Termin vereinbart.

Zwar erschien die vermeintliche Putzfrau verspätet, doch die Auftraggeberin ließ sie arbeiten. Rund 45 Minuten später verließ die Frau die Wohnung mit der Begründung, eine Raucherpause zu machen – kehrte jedoch nicht mehr zurück.

Erst als die Wohnungsinhaberin misstrauisch wurde und die Räume überprüfte, fiel der Diebstahl auf: Schmuck und mehrere Uhren waren verschwunden. Die Täterin hatte sich während ihrer kurzen "Arbeitszeit" offenbar ungestört Zugang zu den Wertgegenständen verschafft.

Die Gesuchte ist nach Angaben der Polizei etwa 25 bis 27 Jahre alt und zwischen 1,55 und 1,60 Meter groß. Sie wird als pummelig beschrieben, trug ihre längeren, dicken Haare zu einem Zopf gebunden und war zum Tatzeitpunkt mit schwarzer Leggings sowie einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Obwohl sie "südländisch" wirkte, sprach sie akzentfrei Deutsch.