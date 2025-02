Frau auf Spielplatz vergewaltigt: Wer kennt diesen Mann?

Das Gewalt-Verbrechen ereignete sich bereits in der Neujahrsnacht, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen am heutigen Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Die Ermittler fragen: Wer hat in der Nacht zum 1. Januar auf dem Spielplatz in der Kettelerstraße in Viernheim oder in der Umgebung des Spielplatzes einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung zutrifft? Ist jemandem eine Person aufgefallen, die von dem Spielplatz wegrannte?

"Wer erkennt die Person auf dem Phantombild?", lautet eine dritte Frage. Auch sonstige verdächtige Beobachtungen interessieren Polizei und Staatsanwaltschaft.

Wer Hinweise zu der Vergewaltigung in Viernheim geben kann, soll sich bitte mit dem Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 062527060 in Verbindung setzen.