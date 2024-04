Frau soll illegal mit schwer kranken Welpen gehandelt haben, doch es gibt ein Problem bei der Fahndung

Wetter/Karlsruhe - Das traurige Schicksal hilfloser Tiere für die eigene Bereicherung zu missbrauchen, ist wahrlich kein Kavaliersdelikt. Darum läuft derzeit auch eine Fahndung nach einer illegalen Welpenhändlerin, die in Hessen und Baden-Württemberg aktiv gewesen sein soll. Dabei gibt es jedoch ein gewaltiges Problem.

Bei den angebotenen Hunden handelte es sich stets um Welpen der Rasse Französische Bulldogge. (Symbolfoto) © 123RF/patrykkosmider

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Freiburg am heutigen Montag mitteilte, war die Hundeverkäuferin den Behörden bereits im Vorfeld bekannt. Ihr wird vorgeworfen, dass sie im Jahr 2023 an zwei verschiedenen Standorten Welpen im Internet feilgeboten haben soll.

So sei die Frau, die zuletzt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gemeldet war, im mittelhessischen Wetter (Landkreis Marburg-Biedenkopf) sowie im baden-württembergischem Karlsruhe aktiv gewesen.

Sie habe je eine Woche lang an beiden Standorten ihre Hunde angeboten, bei denen es sich jedoch weitestgehend um schwer kranke Welpen gehandelt habe, die wohl ebenfalls auf dubiosen Wegen in ihren Besitz gelangen.

Bei den Hunden handelte es sich ausschließlich um die allseits beliebten Französischen Bulldoggen, die generell unter einem erheblichen Risiko für schwere Krankheiten leiden.

Problematisch bei der Fahndung: Während sie vom 16. bis zum 22. März 2023 in Wetter aktiv war, nutzte sie den Namen Paula Levin, während sie sich vom 25. bis zum 31. August vergangenen Jahres Paula Koralick nannte. Beide Namen sollen laut Polizei jedoch frei erfunden sein.