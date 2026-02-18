Kosmetikdieb gesucht: Wer kennt diesen Mann?

Oranienburg - Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Ladendieb.

Die Brandenburger Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Der Mann soll am 25. Juni vergangenen Jahres gegen 17.30 Uhr in einer Drogeriefiliale an der Berliner Straße in Oranienburg (Oberhavel) zugeschlagen haben.

Wie die Polizei mitteilte, versteckte der Tatverdächtige diverse Kosmetika in seinem mitgeführten Rucksack und verließ das Geschäft dann, ohne zu bezahlen.

Der Tatverdächtige ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und rund 1,90 Meter groß. Die Polizei veröffentlicht Überwachungsbilder und hofft nun auf Hinweise zur Identität des Gesuchten